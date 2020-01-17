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У Хмельницькому ліквідували масштабну пожежу на складі автозапчастин

Київ • УНН

 • 12502 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. У Хмельницькому вогнеборці ліквідували масштабну пожежу складу автозапчастин. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій в Україні.

У Хмельницькому ліквідували масштабну пожежу на складі автозапчастин

“16 січня о 15:30 до Оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС області надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на складі автозапчастин, що знаходиться на вул. Заводській в обласному центрі”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на момент прибуття першого підрозділу площа пожежі сягнула 160 кв.м, а також існувала загроза подальшого розповсюдження вогню.

“Бійці негайно приступили до гасіння пожежі, через надмірну задимленість їм довелось працювати в апаратах захисту органів дихання й зору. Гасіння пожежі значно ускладнювала велика горюча навантага.

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Вогнеборцям вдалося приборкати полум’я та запобігти його розповсюдженню на розташовані поряд складські приміщення. Таким чином, локалізація пожежі відбулась о 16:01, а її остаточна ліквідація — о 16:35.

Загиблих та постраждалих внаслідок події не виявлено.

“Загалом до гасіння пожежі залучалося 30 чоловік особового складу та 8 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки”, — резюмували у повідомленні.

Наразі причину загоряння з’ясовують фахівці.

Нагадаємо, пожежі в Україні з початку року забрали життя сотні людей.

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