У Хмельницькому ліквідували масштабну пожежу на складі автозапчастин
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У Хмельницькому вогнеборці ліквідували масштабну пожежу складу автозапчастин. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держслужби з надзвичайних ситуацій в Україні.
“16 січня о 15:30 до Оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС області надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на складі автозапчастин, що знаходиться на вул. Заводській в обласному центрі”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на момент прибуття першого підрозділу площа пожежі сягнула 160 кв.м, а також існувала загроза подальшого розповсюдження вогню.
“Бійці негайно приступили до гасіння пожежі, через надмірну задимленість їм довелось працювати в апаратах захисту органів дихання й зору. Гасіння пожежі значно ускладнювала велика горюча навантага.
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Вогнеборцям вдалося приборкати полум’я та запобігти його розповсюдженню на розташовані поряд складські приміщення. Таким чином, локалізація пожежі відбулась о 16:01, а її остаточна ліквідація — о 16:35.
Загиблих та постраждалих внаслідок події не виявлено.
“Загалом до гасіння пожежі залучалося 30 чоловік особового складу та 8 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки”, — резюмували у повідомленні.
Наразі причину загоряння з’ясовують фахівці.
Нагадаємо, пожежі в Україні з початку року забрали життя сотні людей.