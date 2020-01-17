В Хмельницком ликвидировали масштабный пожар на складе автозапчастей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Хмельницком пожарные ликвидировали масштабный пожар склада автозапчастей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Украине.
“16 января в 15:30 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС области поступило сообщение о пожаре, возникшем на складе автозапчастей, который находится на ул. Заводской в областном центре”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на момент прибытия первого подразделения площадь пожара достигла 160 кв.м, а также существовала угроза дальнейшего распространения огня.
“Бойцы немедленно приступили к тушению пожара, из-за чрезмерной задымленности им пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Тушение пожара значительно осложняло большое горючая нагрузка.
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Пожарным удалось укротить пламя и предотвратить его распространение на расположенные рядом складские помещения. Таким образом, локализация пожара состоялась в 16:01, а его окончательная ликвидация — в 16:35.
Погибших и пострадавших в результате происшествия не обнаружено.
“Всего в тушении пожара привлекалось 30 человек личного состава и 8 единиц пожарно-спасательной и специальной техники”, — резюмировали в сообщении.
Сейчас причину возгорания выясняют специалисты.
Напомним, пожары в Украине с начала года унесли жизни сотни людей.