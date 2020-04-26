В МОЗ розповіли, в яких областях на COVID-19 захворіло найбільше медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Україні найбільша кількість медпрацівників захворіла в Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській областях. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Всього кількість медичних працівників, які захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19, станом на сьогоднішній ранок складає 1676 медичних працівників. Найбільша кількість захворівших медичних працівників у нас в Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській областях. Якщо дивитися саме на те, які причини того, що в цих областях найбільша кількість захворівших, то Чернівецька область була областю, яка, на сьогоднішній день, по абсолютній кількості захворівших на COVID-19 є першою в Україні. По-друге, коронавірусна хвороба в Чернівецькій області масово пришла в першу область, тобто, реєстрація хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 розпочалась саме з Чернівецької області. Саме тому і найбільша кількість медичних працівників на сьогодні в Чернівецькій області”, - сказав Максим Степанов.
Нагадаємо, за добу на COVID-19 в Україні захворіла 41 дитина та 101 медик.