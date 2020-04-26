В Минздраве рассказали, в каких областях COVID-19 заболело больше всего медиков

"Всего количество медицинских работников, заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, по состоянию на сегодняшнее утро составляет 1676 медицинских работников. Наибольшее количество заболевших медицинских работников у нас в Черновицкой, Тернопольской и Ровенской областях. Если смотреть именно на то, какие причины того, что в этих областях наибольшее количество заболевших, то Черновицкая область была областью, которая, на сегодняшний день, по абсолютному количеству заболевших COVID-19 является первой в Украине. Во-вторых, коронавирусная болезнь в Черновицкой области массово пришла в первую область, то есть, регистрация больных коронавирусной болезнью COVID-19 началась именно из Черновицкой области. Именно поэтому и наибольшее количество медицинских работников на сегодня в Черновицкой области", - сказал Максим Степанов.

Напомним, за сутки COVID-19 в Украине заболели 41 ребенок и 101 медик.