За добу на COVID-19 в Україні захворіла 41 дитина та 101 медик - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. За минулу добу в Україні на COVID-19 захворіла 41 дитина та 101 медичний працівник. Всього захворіло 586 дітей та 1676 медиків. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу захворіло 492 особи. З них 41 дитина та 101 медичний працівник. Було госпіталізовано 123 людини. Зафіксовано 8 летальних випадків. При цьому, хороша новина - 58 пацієнтів, в тому числі, п’ятеро дітей, одужало”, - сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що за весь час пандемії захворіло 8617 людей.
“З них 586 дітей, а також 1676 медичних працівників. При цьому, загалом одужало 840 осіб, а летальних випадків 209”, - додав Максим Степанов.
За його словами, за попередню добу здійснено 5596 досліджень методом ПЛР. Найбільше хворих на COVID-19 зафіксували за добу в Дніпропетровській області - 52, Закарпатській області - 43, та Тернопільській області - 42 випадки.
Нагадаємо, в Україні від пандемії COVID-19 померло вже 209 людей.