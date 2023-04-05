В москві заявляють, що причиною пожежі в будівлі міноборони рф став чайник

Деталі

Як повідомляють в екстрених службах рф, пожежа в будівлі міноборони почалася через загоряння чайника.

Увечері 5 квітня на вулиці Знам’янка в одній із будівель на території міноборони почалася пожежа на третьому поверсі. Пізніше її загасили.

Спочатку причиною пожежі в будівлі міноборони рф назвали “аварійний режим електромережі”.

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Пожежі надано другий ранг складності.