В москві заявляють, що причиною пожежі в будівлі міноборони рф став чайник
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У москві горіла одна з будівель міністерства оборони рф. Російські ЗМІ пишуть, що пожежа почалася через загоряння чайника, передає УНН.
Деталі
Як повідомляють в екстрених службах рф, пожежа в будівлі міноборони почалася через загоряння чайника.
Увечері 5 квітня на вулиці Знам’янка в одній із будівель на території міноборони почалася пожежа на третьому поверсі. Пізніше її загасили.
Спочатку причиною пожежі в будівлі міноборони рф назвали “аварійний режим електромережі”.
Доповнення
Пожежі надано другий ранг складності.