В москве заявляют, что причиной пожара в здании минобороны рф стал чайник

Детали

Как сообщают в экстренных службах рф, пожар в здании минобороны начался из-за возгорания чайника.

Вечером 5 апреля на улице Знамянка в одном из зданий на территории минобороны начался пожар на третьем этаже. Позже его потушили.

Изначально причиной пожара в здании минобороны рф назвали “аварийный режим электросети”.

Дополнение

Пожару присвоен второй ранг сложности.