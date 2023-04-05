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13 марта, 13:40 • 125403 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

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В москве заявляют, что причиной пожара в здании минобороны рф стал чайник

В москве заявляют, что причиной пожара в здании минобороны рф стал чайник

Киев • УНН

 • 747860 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В москве горело одно из зданий министерства обороны рф. Российские СМИ пишут, что пожар начался из-за возгорания чайника, передает УНН.

Детали

Как сообщают в экстренных службах рф, пожар в здании минобороны начался из-за возгорания чайника.

Вечером 5 апреля на улице Знамянка в одном из зданий на территории минобороны начался пожар на третьем этаже. Позже его потушили.

Изначально причиной пожара в здании минобороны рф назвали “аварийный режим электросети”.

Дополнение

Пожару присвоен второй ранг сложности.

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