В москве заявляют, что причиной пожара в здании минобороны рф стал чайник
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В москве горело одно из зданий министерства обороны рф. Российские СМИ пишут, что пожар начался из-за возгорания чайника, передает УНН.
Детали
Как сообщают в экстренных службах рф, пожар в здании минобороны начался из-за возгорания чайника.
Вечером 5 апреля на улице Знамянка в одном из зданий на территории минобороны начался пожар на третьем этаже. Позже его потушили.
Изначально причиной пожара в здании минобороны рф назвали “аварийный режим электросети”.
Дополнение
Пожару присвоен второй ранг сложности.