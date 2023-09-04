В москві та Криму повідомили про "замінування" шкіл - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У москві у понеділок повідомили про замінування шкіл і торгових центрів. Крім того, подібні повідомлення надійшли також у кримські навчальні заклади. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на екстрені служби, інформує УНН.
Цитата
«Школи і торгові центри москви отримали повідомлення про "мінування", попередньо, з України», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що евакуація через повідомлення про замінування не проводиться.
Крім того повідомлення про мінування шкіл надійшли також у містах Севастополь, Ялта, Феодосія і Керч.
Доповнення
Поліція сьогодні отримала інформацію про замінування усіх середніх шкіл та коледжів у Києві.
Крім того,поліцейські Київщини перевіряють інформацію щодо можливої загрози у закладах освіти у Броварах.