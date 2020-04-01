В Мінкульті опублікували перелік театрів, цирків та музеїв, які під час карантину працюють онлайн

КИЇВ. 1 квітня. УНН. В Міністерстві культури та інформаційної політики України опублікували перелік культурно-мистецьких закладів, зокрема, театрів, цирків, музеїв і виставок, які під час карантину працюють в режимі онлайн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінкульту.