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В Мінкульті опублікували перелік театрів, цирків та музеїв, які під час карантину працюють онлайн

В Мінкульті опублікували перелік театрів, цирків та музеїв, які під час карантину працюють онлайн

Київ • УНН

 • 18425 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. В Міністерстві культури та інформаційної політики України опублікували перелік культурно-мистецьких закладів, зокрема, театрів, цирків, музеїв і виставок, які під час карантину працюють в режимі онлайн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінкульту.

“Під час карантину культурно-мистецькі заклади успішно працюють в режимі онлайн. Всі театри сфери управління МКІП мають YouTube-канали, де можна долучитись до перегляду як архівних вистав, так і трансляції вистав діючого репертуару. З оновленими афішами можна ознайомитися безпосередньо на офіційних веб-сайтах установ та закладів”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що Національним академічним театром опери та балету України імені Т. Г. Шевченка започаткований проект #театрвдома і під цим тегом можна відшукати усі публікації з артистами театру, які розповідають та показують як пережити карантин.

Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької щоп’ятниці, суботи та неділі о 19.00 год транслює вистави онлайн, а Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка запровадив соціальний проект #театрнадивані, мета якого — популяризація театрального мистецтва. Театр дає можливість переглянути уривки з улюблених вистав і повномасштабні постановки. Також відеоролики з’являються на сторінках в соцмережах Одеського національного академічного театру опери та балету.

Повідомляється, що Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка запустив пробний проект платних переглядів вистав діючого репертуару.

“Національний цирк України та Запорізький державний цирк запустили трансляцію відеозаписів циркових вистав”, — повідомили у пресслужбі.

Вказано, що по інтернету можна відвідати державний історико-культурний заповідник “Хотинська фортеця”, Жовківський замок і “Кам’яну могилу”, а також Національний музей Голодомору-геноциду, Софійський собор, Кирилівську церкву, музей Заповіту Т.Г. Шевченка і народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини.

Також є можливість прослухати онлайн серію лекцій про Голодомор.

Повідомляється, що можна побачити 3-D тури різних виставок — Золочівського та Олеського замків, а також багатьох інших архітектурних споруд України. В тому числі, можна відвідати Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Національний музей Другої світової війни, Національний музей-заповідник українського гончарства тощо.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, які театри можна відвідати в умовах карантину.

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