В Минкульте опубликовали перечень театров, цирков и музеев, работающих во время карантина онлайн

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. В Министерстве культуры и информационной политики Украины опубликовали перечень культурных заведений, в частности, театров, цирков, музеев и выставок, работающих во время карантина в режиме онлайн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минкульта.