В Минкульте опубликовали перечень театров, цирков и музеев, работающих во время карантина онлайн
Киев • УНН
КИЕВ. На 1 апреля. УНН. В Министерстве культуры и информационной политики Украины опубликовали перечень культурных заведений, в частности, театров, цирков, музеев и выставок, работающих во время карантина в режиме онлайн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минкульта.
“Во время карантина культурно-художественные заведения успешно работают в режиме онлайн. Все театры сфере управления МКИП имеют YouTube-каналы, где можно приобщиться к просмотру как архивных представлений, так и трансляции спектаклей действующего репертуара. С обновленными афишами можно ознакомиться непосредственно на официальных сайтах учреждений и заведений”, — говорится в сообщении.
Указано, что Национальным академическим театром оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко начат проект #театрвдома и под этим тегом можно найти все публикации с артистами театра, которые рассказывают и показывают как пережить карантин.
Львовский оперный театр по пятницам, субботам и воскресеньям в 19.00 транслирует представления онлайн, а Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Н. В. Лысенко ввел социальный проект #театрнадивані, цель которого — популяризация театрального искусства. Театр дает возможность просмотреть отрывки из любимых спектаклей и полномасштабные постановки. Также видеоролики появляются на страницах в соцсетях Одесского национального академического театра оперы и балета.
Сообщается, что Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко запустил пробный проект платных просмотров спектаклей действующего репертуара.
“Национальный цирк Украины и Запорожский государственный цирк запустили трансляцию видеозаписей цирковых представлений”, — сообщили в пресс-службе.
Указано, что по интернету можно посетить государственный историко-культурный заповедник “Хотинская крепость”, Жолковский замок и “Каменную могилу”, а также Национальный музей Голодомора-геноцида, Софийский собор, Кирилловскую церковь, музей Завета Т. Шевченко и народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья.
Также есть возможность прослушать онлайн серию лекций о Голодоморе.
Сообщается, что можно увидеть 3-D туры различных выставок — Золочевского и Олесского замков, а также многих других архитектурных сооружений Украины. В том числе, можно посетить Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Национальный музей Второй мировой войны, Национальный музей-заповедник украинского гончарства и тому подобное.
Напомним, ранее УНН сообщал, какие театры можно посетить в условиях карантина.