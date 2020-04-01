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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 90128 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101442 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103569 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102752 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110888 просмотра

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104732 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131460 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минкульте опубликовали перечень театров, цирков и музеев, работающих во время карантина онлайн

В Минкульте опубликовали перечень театров, цирков и музеев, работающих во время карантина онлайн

Киев  •  УНН

 • 18423 просмотра

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. В Министерстве культуры и информационной политики Украины опубликовали перечень культурных заведений, в частности, театров, цирков, музеев и выставок, работающих во время карантина в режиме онлайн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

“Во время карантина культурно-художественные заведения успешно работают в режиме онлайн. Все театры сфере управления МКИП имеют YouTube-каналы, где можно приобщиться к просмотру как архивных представлений, так и трансляции спектаклей действующего репертуара. С обновленными афишами можно ознакомиться непосредственно на официальных сайтах учреждений и заведений”, — говорится в сообщении.

Указано, что Национальным академическим театром оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко начат проект #театрвдома и под этим тегом можно найти все публикации с артистами театра, которые рассказывают и показывают как пережить карантин.

Львовский оперный театр по пятницам, субботам и воскресеньям в 19.00 транслирует представления онлайн, а Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Н. В. Лысенко ввел социальный проект #театрнадивані, цель которого — популяризация театрального искусства. Театр дает возможность просмотреть отрывки из любимых спектаклей и полномасштабные постановки. Также видеоролики появляются на страницах в соцсетях Одесского национального академического театра оперы и балета.

Сообщается, что Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко запустил пробный проект платных просмотров спектаклей действующего репертуара.

“Национальный цирк Украины и Запорожский государственный цирк запустили трансляцию видеозаписей цирковых представлений”, — сообщили в пресс-службе.

Указано, что по интернету можно посетить государственный историко-культурный заповедник “Хотинская крепость”, Жолковский замок и “Каменную могилу”, а также Национальный музей Голодомора-геноцида, Софийский собор, Кирилловскую церковь, музей Завета Т. Шевченко и народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья.

Также есть возможность прослушать онлайн серию лекций о Голодоморе.

Сообщается, что можно увидеть 3-D туры различных выставок — Золочевского и Олесского замков, а также многих других архитектурных сооружений Украины. В том числе, можно посетить Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Национальный музей Второй мировой войны, Национальный музей-заповедник украинского гончарства и тому подобное.

Напомним, ранее УНН сообщал, какие театры можно посетить в условиях карантина.

Украинские Национальные Новости

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