В Мінагрополітики розповіли, які назви алкогольних напоїв українського виробництва зникнуть з полиць магазинів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 1 серпня. УНН. З 2026 року з полиць українських магазинів мають зникнути низка назв алкогольних напоїв українського виробництва. Про те, які саме і в чому причина УНН розповіли у Міністерстві аграрної політики та продовольства України у відповідь на запит.
Деталі
З 1 січня 2026 року буде заборонено використовувати такі назви:
Ці назви не можна буде використовувати, адже їх захищає європейське законодавство щодо географічних зазначень.
Наразі з 1 січня 2023 року українським виробникам вже заборонено використовувати такі назви: Parmigiano Reggiano (сир), Roquefort (сир) та Feta (сир).
Довідково
Географічні зазначення – найменування місця, що ідентифікує товар, який походить з певного географічного місця та має особливу якість, репутацію чи інші характеристики, зумовлені головним чином цим географічним місцем походження, і хоча б один з етапів виробництва якого (виготовлення (видобування) та/або переробка, та/або приготування) здійснюється на визначеній географічній території.
Доповнення
У 2019 році Рада ухвалила закон щодо вдосконалення охорони географічних зазначень.