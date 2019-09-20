Рада ухвалила закон щодо вдосконалення охорони географічних зазначень
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Народні депутати України ухвалили в цілому законопроект №1065 щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень. Відповідне рішення підтримали 277 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень направлений на забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на географічні зазначення із правом Європейського Союзу.
На думку авторів законопроекту, він забезпечить досягнення європейського рівня охорони прав інтелектуальної власності, виконання зобов’язань, взятих Україною відповідно до Угоди про асоціацію, імплементацію в національне законодавство положень Угоди про асоціацію, адаптацію національних актів законодавства до права Європейського Союзу, удосконалення правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності щодо правової охорони географічних зазначень.
Нагадаємо, 11 вересня народні депутати України підтримали в першому читанні законопроект №1065 щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень.