Рада приняла закон по совершенствованию охраны географических указаний

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны географических указаний направлен на обеспечение выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции в части согласования требований действующего законодательства Украины об охране прав на географические указания с правом Европейского Союза.

По мнению авторов законопроекта, он обеспечит достижение европейского уровня охраны прав интеллектуальной собственности, выполнение обязательств, взятых Украиной в соответствии с Соглашением об ассоциации, имплементацию в национальное законодательство положений Соглашения об ассоциации, адаптацию национальных актов законодательства к праву Европейского Союза, усовершенствование правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности относительно правовой охраны географических указаний.

Напомним, 11 сентября народные депутаты Украины поддержали в первом чтении законопроект №1065 по совершенствованию правовой охраны географических указаний.