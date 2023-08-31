В Минагрополитики рассказали, какие названия алкогольных напитков украинского производства исчезнут с полок магазинов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 1 августа. УНН. С 2026 года с полок украинских магазинов должны исчезнуть ряд названий алкогольных напитков украинского производства. О том, какие именно и в чем причина УНН рассказали в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины в ответ на запрос.
Детали
С 1 января 2026 года будет запрещено использовать такие названия:
Эти названия нельзя будет использовать, ведь их защищает европейское законодательство о географических указаниях.
Сейчас с 1 января 2023 года украинским производителям уже запрещено использовать такие названия: Parmigiano Reggiano (сыр), Roquefort (сыр) и Feta (сыр).
Справочно
Географические указания - наименование места, идентифицирующее товар, который происходит из определенного географического места и имеет особое качество, репутацию или другие характеристики, обусловленные главным образом этим географическим местом происхождения, и хотя бы один из этапов производства которого (изготовление (добыча) и/или переработка, и/или приготовления) осуществляется на определенной географической территории.
Дополнение
В 2019 году Рада приняла закон по совершенствованию охраны географических указаний.