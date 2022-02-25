В київському метро народилася дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У столичному метро, яке зараз використовують як укриття, народилася дитина. На світ з'явилася дівчинка Мія. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter екснардепки Ганни Гопко.
Цитата
“Мія народилася в укритті цієї ночі в стресовому середовищі — бомбардуванні Києва. Її мама щаслива після цих важких пологів. Коли Путін вбиває українців, ми закликаємо матерів Росії та Білорусі на протест проти війни Росії в Україні. Ми захищаємо життя і людство”, — йдеться в дописі.
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Користувачі соціальних мереж висловили свої привітання дитині, яка народилася в такий складний час. А її матір почали називати героїнею.