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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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В київському метро народилася дитина

В київському метро народилася дитина

Київ • УНН

 • 418499 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. У столичному метро, яке зараз використовують як укриття, народилася дитина. На світ з'явилася дівчинка Мія. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter екснардепки Ганни Гопко.

Цитата

“Мія народилася в укритті цієї ночі в стресовому середовищі — бомбардуванні Києва. Її мама щаслива після цих важких пологів. Коли Путін вбиває українців, ми закликаємо матерів Росії та Білорусі на протест проти війни Росії в Україні. Ми захищаємо життя і людство”, — йдеться в дописі.

Деталі

Користувачі соціальних мереж висловили свої привітання дитині, яка народилася в такий складний час. А її матір почали називати героїнею.

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