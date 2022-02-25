В киевском метро родился ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В столичном метро, которое сейчас используют как укрытие, родился ребенок. На свет появилась девочка Мия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter екснардепки Анны Гопко.
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“Мия родилась в укрытии этой ночью в стрессовом среде — бомбардировке Киева. Ее мама счастлива после этих тяжелых родов. Когда Путин убивает украинцев, мы призываем матерей России и Беларуси на протест против войны России в Украине. Мы защищаем жизнь и человечество”, — говорится в заметке.
Детали
Пользователи социальных сетей высказали свои поздравления ребенку, родившемуся в такое сложное время. А ее мать начали называть героиней.