В киевском метро родился ребенок

Цитата

“Мия родилась в укрытии этой ночью в стрессовом среде — бомбардировке Киева. Ее мама счастлива после этих тяжелых родов. Когда Путин убивает украинцев, мы призываем матерей России и Беларуси на протест против войны России в Украине. Мы защищаем жизнь и человечество”, — говорится в заметке.

Детали

Пользователи социальных сетей высказали свои поздравления ребенку, родившемуся в такое сложное время. А ее мать начали называть героиней.



