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В.Медведчук: скандал навколо О.Скрипки затьмарив важливішу подію

В.Медведчук: скандал навколо О.Скрипки затьмарив важливішу подію

Київ • УНН

 • 16215 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Скандал навколо українського музиканта Олега Скрипки затьмарив важливішу подію - Київська міська рада прийняла за основу рішення, яке зобов'язує працівників сфери обслуговування використовувати в спілкуванні з клієнтами тільки державну мову. Причому те, що Київ за статусом є містом, в який щорічно прибувають сотні тисяч людей з інших держав, які не знають української, нікого не турбує. Таку думку в своєму блозі висловив лідер Громадського руху "Український вибір - Право народу" Віктор Медведчук, передає УНН.

"Люди, які не можуть вивчити українську, мають низький IQ, таким ставлять діагноз "дебілізм". Треба їх відокремити, тому що вони соціально небезпечні, треба створити гетто для них" - ця ... заява Олега Скрипки отримала широкий резонанс в українському суспільстві і спровокувала новий міжнародний скандал ... Сам музикант свою причетність до такого роду заяви спростовує: "Я нікого ні до чого не закликаю. Тим більше до гетто. Це ж політичні штучки. Ви що? Це якийсь гумор. Це може бути жарт?" - розповів політик.

З його слів, "істину щодо цих висловлювань ще необхідно встановити".

"При цьому скандал навколо Скрипки затьмарив інший, надзвичайно показовий випадок. 20 квітня Київська міська рада прийняла за основу рішення, яке зобов'язує працівників сфери обслуговування використовувати в спілкуванні з клієнтами тільки державну мову ("Про подолання наслідків радянської окупації в мовній сфері"). Причому те, що в цьомувипадку депутати, багато з яких є уродженцями не столиці, а західних регіонів, діють всупереч положенням ст.10 Конституції України ("в Україні гарантується вільний розвиток, і користування і захист російської, інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування"), а Київ за статусом є містом, в який щорічно прибувають сотні тисяч людей з інших держав, які не знають української, нікого не турбує. Тим самим представники київського самоврядування продемонстрували зухвало низький рівень правової культури, одночасно формуючи негативний імідж України", - заявив він.

"Втім, є у всій цій історії ще один аспект. Ні для кого не секрет, що група "Воплі Відоплясова" отримала назву на честь героя одного з романів великого російського письменника, який має українське коріння, Федора Михайловича Достоєвського. А сам пан Скрипка, який народився, як повідомляють його біографи, в місті Совєтабаді на півночі Таджикистану, значну частину свого життя прожив у Кіровську Мурманської області, закінчив заочну школу при Московському фізико-технічному інституті. І довгий час говорив виключно російською мовою. За словами самого музиканта, аж до лютого 2014 року 75% його виступів були на російській сцені. Втративши східний ринок, такі діячі мистецтв, як Скрипка, виявилися нікому не потрібними на Заході", - зазначив політик.

"Факт залишається фактом: основні ринки для українського продукту, включаючи і шоу-індустрію, знаходяться не на Заході", - додав він.

За словами В.Медведчука, "втративши доступ до ринків, які стали вже традиційними", музикант "відчуває сильну фрустрацію, вихід з якої знаходить в випадах проти насправді таких же, як і він сам, російськомовних українців".

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