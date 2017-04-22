В.Медведчук: скандал вокруг О.Скрипки затмил более важное событие

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37580 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101427 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154622 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115659 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116067 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112290 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104100 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107015 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103519 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153131 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Медведчук: скандал вокруг О.Скрипки затмил более важное событие

В.Медведчук: скандал вокруг О.Скрипки затмил более важное событие

Киев  •  УНН

 • 16213 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Скандал вокруг украинского музыканта Олега Скрипки затмил более важное событие - Киевский городской совет принял за основу решение, обязывающее работников сферы обслуживания использовать в общении с клиентами только государственный язык. Причем то, что Киев по статусу является городом, в который ежегодно прибывают сотни тысяч людей из других государств, не знающих украинского, никого не беспокоит. Такое мнение в своем блоге выразил лидер Общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук, передает УНН.

“Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм“. Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них” ― это... заявление Олега Скрипки получило широкий резонанс в украинском обществе и спровоцировало новый международный скандал... Сам музыкант свою причастность к такого рода заявлению опровергает: “Я никого ни к чему не призываю. Тем более к гетто. Это же политические штучки. Вы что? Это какой-то юмор. Это может быть шутка?” - рассказал политик.

С его слов, "истину в отношении данных высказываний еще предстоит установить".

"При этом скандал вокруг Скрипки затмил иное, в высшей степени показательное происшествие. 20 апреля Киевский городской совет принял за основу решение, обязывающее работников сферы обслуживания использовать в общении с клиентами только государственный язык (“О преодолении последствий советской оккупации в языковой сфере”). Причем то, что в данном случае депутаты, многие из которых являются уроженцами не столицы, а западных регионов, действуют в нарушение положений ст.10 Конституции Украины (“В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, иных языков национальных меньшинств Украины. Государство содействует изучению языков международного общения”), а Киев по статусу является городом, в который ежегодно прибывают сотни тысяч людей из других государств, не знающих украинского, никого не беспокоит. Тем самым представители киевского самоуправления продемонстрировали вызывающе низкий уровень правовой культуры, одновременно формируя негативный имидж Украины", - заявил он.

"Впрочем, есть во всей этой истории еще один аспект. Ни для кого не секрет, что группа “Вопли Видоплясова” получила название в честь героя одного из романов имеющего украинские корни великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. А сам господин Скрипка, родившийся, как сообщают его биографы, в городе Советабаде на севере Таджикистана, значительную часть своей жизни прожил в Кировске Мурманской области, окончил заочную школу при Московском физико-техническом институте. И долгое время говорил исключительно на русском языке. По словам самого музыканта, вплоть до февраля 2014 года 75% его выступлений были на российской сцене. Потеряв восточный рынок, такие деятели искусств, как Скрипка, оказались никому не нужными на Западе", - отметил политик.

"Факт остается фактом: основные рынки для украинского продукта, включая и шоу-индустрию, находятся не на Западе", - добавил он.

По словам В.Медведчука, "потеряв доступ к ставшим уже традиционными рынкам", музыкант "испытывает сильнейшую фрустрацию, выход из которой находит в выпадах против на самом деле таких же, как и он сам, русскоязычных украинцев".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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