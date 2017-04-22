В.Медведчук: скандал вокруг О.Скрипки затмил более важное событие

“Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм“. Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них” ― это... заявление Олега Скрипки получило широкий резонанс в украинском обществе и спровоцировало новый международный скандал... Сам музыкант свою причастность к такого рода заявлению опровергает: “Я никого ни к чему не призываю. Тем более к гетто. Это же политические штучки. Вы что? Это какой-то юмор. Это может быть шутка?” - рассказал политик.

С его слов, "истину в отношении данных высказываний еще предстоит установить".

"При этом скандал вокруг Скрипки затмил иное, в высшей степени показательное происшествие. 20 апреля Киевский городской совет принял за основу решение, обязывающее работников сферы обслуживания использовать в общении с клиентами только государственный язык (“О преодолении последствий советской оккупации в языковой сфере”). Причем то, что в данном случае депутаты, многие из которых являются уроженцами не столицы, а западных регионов, действуют в нарушение положений ст.10 Конституции Украины (“В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, иных языков национальных меньшинств Украины. Государство содействует изучению языков международного общения”), а Киев по статусу является городом, в который ежегодно прибывают сотни тысяч людей из других государств, не знающих украинского, никого не беспокоит. Тем самым представители киевского самоуправления продемонстрировали вызывающе низкий уровень правовой культуры, одновременно формируя негативный имидж Украины", - заявил он.

"Впрочем, есть во всей этой истории еще один аспект. Ни для кого не секрет, что группа “Вопли Видоплясова” получила название в честь героя одного из романов имеющего украинские корни великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. А сам господин Скрипка, родившийся, как сообщают его биографы, в городе Советабаде на севере Таджикистана, значительную часть своей жизни прожил в Кировске Мурманской области, окончил заочную школу при Московском физико-техническом институте. И долгое время говорил исключительно на русском языке. По словам самого музыканта, вплоть до февраля 2014 года 75% его выступлений были на российской сцене. Потеряв восточный рынок, такие деятели искусств, как Скрипка, оказались никому не нужными на Западе", - отметил политик.

"Факт остается фактом: основные рынки для украинского продукта, включая и шоу-индустрию, находятся не на Западе", - добавил он.

По словам В.Медведчука, "потеряв доступ к ставшим уже традиционными рынкам", музыкант "испытывает сильнейшую фрустрацию, выход из которой находит в выпадах против на самом деле таких же, как и он сам, русскоязычных украинцев".