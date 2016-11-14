В.Медведчук: прагнення до єдності країни стає світовим трендом

Політик впевнений: єдність країни вже стає світовим трендом.

"Всім республіканцям, демократам і прихильникам незалежних кандидатів по всій країні я говорю, що прийшов час нам усім об'єднатися, як годиться єдиному народу", - заявив в першому ж виступі переміг на президентських виборах в США Дональд Трамп. "Я буду президентом усіх - лівих і правих, тих, хто хоче в Євросоюз, і тих, хто хоче бути поруч з Росією", - зазначив лідер президентської гонки в Молдові Ігор Додон. "Президент ... повинен формулювати ясні національні цілі, об'єднувати, а не розділяти", - підкреслив Румен Радев, за якого, за попередніми підрахунками, у другому турі президентських виборів в Болгарії віддали голоси майже 60% болгар. Об'єднання народу, прагнення до єдності країни стає світовим трендом. Я вірю, що рано чи пізно і в Києві зрозуміють: об'єднати, "зшити" Україну ми зможемо тільки при правильній державній політиці. Переконаний: "партія миру" все ж візьме гору над силами, що прагнуть немає спокою, а перемоги власних амбіцій, і Україна прийде до компромісу, об'єднуючого всі регіони країни", - написав В.Медведчук.