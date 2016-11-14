В.Медведчук: стремление к единству страны становится мировым трендом

Политик уверен: единство страны уже становится мировым трендом.

"Всем республиканцам, демократам и сторонникам независимых кандидатов по всей стране я говорю, что пришло время нам всем объединиться, как положено единому народу", - заявил в первом же выступлении победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп. "Я буду президентом всех - левых и правых, тех, кто хочет в Евросоюз, и тех, кто хочет быть рядом с Россией", - отметил лидер президентской гонки в Молдове Игорь Додон. "Президент ... должен формулировать ясные национальные цели, объединять, а не разделять", - подчеркнул Румен Радев, за которого, по предварительным подсчетам, во втором туре президентских выборов в Болгарии отдали голоса почти 60% болгар. Объединение народа, стремление к единству страны становится мировым трендом. Я верю, что рано или поздно и в Киеве поймут: объединить, "сшить" Украину мы сможем только при правильной государственной политике. Убежден: «партия мира» все же одержит верх над силами, жаждущими не мира, а победы собственных амбиций, и Украина придет к компромиссу, объединяющему все регионы страны.