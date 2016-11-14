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15 марта, 19:03 • 111034 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154700 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130341 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123411 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108661 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103465 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100085 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129498 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Медведчук: стремление к единству страны становится мировым трендом

В.Медведчук: стремление к единству страны становится мировым трендом

Киев • УНН

 • 5933 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Рано или поздно и в Киеве поймут, что объединить Украину мы сможем только при правильной государственной политике. Такое мнение высказал лидер Общественного движения "Украинский выбор - Право народ" Виктор Медведчук на своей странице Facebook, передает УНН.

Политик уверен: единство страны уже становится мировым трендом.

"Всем республиканцам, демократам и сторонникам независимых кандидатов по всей стране я говорю, что пришло время нам всем объединиться, как положено единому народу", - заявил в первом же выступлении победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп. "Я буду президентом всех - левых и правых, тех, кто хочет в Евросоюз, и тех, кто хочет быть рядом с Россией", - отметил лидер президентской гонки в Молдове Игорь Додон. "Президент ... должен формулировать ясные национальные цели, объединять, а не разделять", - подчеркнул Румен Радев, за которого, по предварительным подсчетам, во втором туре президентских выборов в Болгарии отдали голоса почти 60% болгар. Объединение народа, стремление к единству страны становится мировым трендом. Я верю, что рано или поздно и в Киеве поймут: объединить, "сшить" Украину мы сможем только при правильной государственной политике.  Убежден: «партия мира» все же одержит верх над силами, жаждущими не мира, а победы собственных амбиций, и Украина придет к компромиссу, объединяющему все регионы страны.

Украинские Национальные Новости

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