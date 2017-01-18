В Лондон прибув перший вантажний поїзд з Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. В Лондон прибув перший вантажний поїзд з Китаю, передає УНН з посиланням на ВВС.
Поїзд відправився 1 січня з китайської провінції Чжецзян зі сходу КНР. Він перетнув всю Євразію за 18 днів.
Шлях поїзда пролягав через Казахстан, Росію, Білорусію, Польщу, Німеччину. Бельгію і Францію. Всього за ці 18 днів склад подолав майже 12 тисяч кілометрів.
Вантаж поїзда складався в основному з одягу та інших товарів широкого споживання, вироблених в Китаї. Всього він доставив до Британії 34 контейнера товарів.
Очікується, що поїзди по цьому маршруту будуть відправлятися щотижня. Автори ідеї відзначають, що доставляти вантаж поїздом швидше, ніж по морю, і дешевше, ніж літаком.
Уточнюється, що на дорогу з Китаю до Британії у поїзда йде на 30 днів менше, ніж у вантажного судна, а обходиться така подорож в п'ять разів дешевша, ніж відправка одного літака.
Британія стала 18-ю європейською країною, з якою КНР встановив пряме залізничне сполучення, а Лондон - 15-ю європейською столицею, куди курсують регулярні вантажні поїзди з Китаю.
Як повідомляв УНН, у Китаї презентували високошвидкісну залізницю.