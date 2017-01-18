В Лондон прибыл первый грузовой поезд из Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В Лондон прибыл первый грузовой поезд из Китая, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Поезд отправился 1 января с китайской провинции Чжэцзян с востока КНР. Он пересек всю Евразию за 18 дней.
Путь поезда пролегал через Казахстан, Россию, Белоруссию, Польшу, Германию, Бельгию и Францию. Всего за эти 18 дней состав преодолел почти 12 тысяч километров.
Груз поезда состоял в основном из одежды и других товаров широкого потребления, произведенных в Китае. Всего он доставил в Британию 34 контейнера товаров.
Ожидается, что поезда по этому маршруту будут отправляться еженедельно. Авторы идеи отмечают, что доставлять груз поездом быстрее, чем по морю, и дешевле, чем самолетом.
Уточняется, что на дорогу из Китая в Британию у поезда идет на 30 дней меньше, чем у грузового судна, а обходится такое путешествие в пять раз дешевле, чем отправка одного самолета.
Великобритания стала 18-й европейской страной, с которой КНР установил прямое железнодорожное сообщение, а Лондон - 15-й европейской столицей, куда курсируют регулярные грузовые поезда из Китая.
Как сообщал УНН, в Китае презентовали высокоскоростную железную дорогу.