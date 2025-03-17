В Києві за тиждень зареєстровано 7 летальних випадків від грипу

У Києві, із 10 по 16 березня, зареєстровано 19 390 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. Це на 2704 людини менше, ніж за попередній період. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація із посиланням на ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ", пише УНН.

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Зазначається, що рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 17,7%. Загалом у столиці медики спостерігають зниження захворюваності на 12,2%.

Захворюваність серед дітей змінилась із 12 206 на 11 099 (зниження на 9,1%), а рівень захворювання дорослих — із 9888 на 8291 (зниження на 16,2%). Діти становлять 57,2% від загальної кількості, на попередньому тижні — 55,2%. Захворюваність серед школярів знизилась на 9% — хворіло 7050 учнів.

Порівняно з попереднім тижнем також відзначається зменшення кількості госпіталізованих серед хворих на грип і ГРВІ. У столичних медзакладах лікувалися 554 людини, зокрема 363 дитини.

На COVID-19 захворіли 29 осіб, зокрема 6 дітей до 17 років. Госпіталізували 5 осіб, із яких 2 — діти. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії хворих на COVID-19 не було. За минулий тиждень зареєстровано 7 летальних випадків від ускладнень грипу - йдеться у повідомленні.

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