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В Києві за тиждень зареєстровано 7 летальних випадків від грипу

Київ • УНН

 • 80914 перегляди

У період з 10 по 16 березня у Києві зафіксовано 19 390 нових випадків грипу та ГРВІ, що на 12,2% менше за попередній тиждень. Зареєстровано 7 летальних випадків від ускладнень грипу.

В Києві за тиждень зареєстровано 7 летальних випадків від грипу

У Києві, із 10 по 16 березня, зареєстровано 19 390 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. Це на 2704 людини менше, ніж за попередній період. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація із посиланням на ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ", пише УНН.

Деталі

Зазначається, що рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 17,7%. Загалом у столиці медики спостерігають зниження захворюваності на 12,2%.

Захворюваність серед дітей змінилась із 12 206 на 11 099 (зниження на 9,1%), а рівень захворювання дорослих — із 9888 на 8291 (зниження на 16,2%). Діти становлять 57,2% від загальної кількості, на попередньому тижні — 55,2%. Захворюваність серед школярів знизилась на 9% — хворіло 7050 учнів.

Порівняно з попереднім тижнем також відзначається зменшення кількості госпіталізованих серед хворих на грип і ГРВІ. У столичних медзакладах лікувалися 554 людини, зокрема 363 дитини.

На COVID-19 захворіли 29 осіб, зокрема 6 дітей до 17 років. Госпіталізували 5 осіб, із яких 2 — діти. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії хворих на COVID-19 не було. За минулий тиждень зареєстровано 7 летальних випадків від ускладнень грипу

- йдеться у повідомленні.

Кір в Європі: ВООЗ звітує про подвоєння випадків на тлі падіння вакцинації після COVID13.03.25, 17:00 • 15831 перегляд

Ольга Розгон

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