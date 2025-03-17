В Киеве за неделю зарегистрировано 7 летальных случаев от гриппа

В Киеве, с 10 по 16 марта, зарегистрировано 19 390 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. Это на 2704 человека меньше, чем за предыдущий период. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава", пишет УНН.

Детали

Отмечается, что уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 17,7%. В целом в столице медики наблюдают снижение заболеваемости на 12,2%.

Заболеваемость среди детей изменилась с 12 206 на 11 099 (снижение на 9,1%), а уровень заболевания взрослых — с 9888 на 8291 (снижение на 16,2%). Дети составляют 57,2% от общего количества, на предыдущей неделе — 55,2%. Заболеваемость среди школьников снизилась на 9% — болели 7050 учеников.

По сравнению с предыдущей неделей также отмечается уменьшение количества госпитализированных среди больных гриппом и ОРВИ. В столичных медучреждениях лечились 554 человека, в том числе 363 ребенка.

COVID-19 заболели 29 человек, в том числе 6 детей до 17 лет. Госпитализировали 5 человек, из которых 2 — дети. В отделении реанимации и интенсивной терапии больных COVID-19 не было. За прошедшую неделю зарегистрировано 7 летальных случаев от осложнений гриппа