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В.Кличко зобов’язав “Київенерго” надати киянам доступ до будинкових лічильників

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Мер Києва Віталій Кличко зобов’язав “Київенерго” та “Єврореконструкцію” надати киянам доступ до зняття показань будинкового лічильника, щоб забезпечити прозорість нарахувань за тепло в кожному будинку столиці. Про це УНН повідомили у прес-службі київського міського голови.

В.Кличко зобов’язав “Київенерго” надати киянам доступ до будинкових лічильників

Мер Києва Віталій Кличко зобов’язав “Київенерго” та “Єврореконструкцію” надати киянам доступ до зняття показань будинкового лічильника, щоб забезпечити прозорість нарахувань за тепло в кожному будинку столиці.

Крім того, В.Кличко наголосив, що “Київенерго” повинне припинити практику нарахувань за опалення більш ніж за один календарний місяць.

“Разом із тим, ми повинні визнати той факт, що рівень енергоспоживання київських будинків надзвичайно високий. І це теж напряму впливає на розмір цін на опалення. Тому, наголошую: ми розробили низку енергоефективних програм, які допоможуть зменшити захмарні рахунки, які отримують кияни”, — зазначив Київський міський голова.

Мер відзначив, що у Києві розробили соціально-комунальний пакет, до якого увійшли наступні програми: 70/30 — діє для усіх будинків столиці і включає теплосанацію, заміну вікон і дверей, утеплення стін тощо; відшкодування 30% вартості держкредитів на енергозбереження; безкоштовне встановлення квартирних лічильників соціально незахищеним громадянам; безкоштовна вода: капремонт і будівництво бюветів; індивідуальні теплові пункти; встановлення лічильників (в т. ч. вкрадених); капітальний ремонт систем гарячого водопостачання; ремонт аварійних тепломереж.

Як повідомляв УНН, Віталій Кличко доручив ефективніше освоювати видатки на капітальне будівництво та ремонт, щоб забезпечити розвиток міста.

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