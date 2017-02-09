В.Кличко обязал "Киевэнерго" предоставить киевлянам доступ к домовым счетчикам
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Городской голова Киева Виталий Кличко обязал "Киевэнерго" и "Еврореконструкцию" предоставить киевлянам доступ к снятию показаний домового счетчика, чтобы обеспечить прозрачность начислений за тепло в каждом доме столицы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе киевского городского головы.
Городской голова Киева Виталий Кличко обязал "Киевэнерго" и "Еврореконструкцию" предоставить киевлянам доступ к снятию показаний домового счетчика, чтобы обеспечить прозрачность начислений за тепло в каждом доме столицы.
Кроме того, В.Кличко отметил, что "Киевэнерго" должно прекратить практику начислений за отопление более чем за один календарный месяц.
"Вместе с тем, мы должны признать тот факт, что уровень энергопотребления киевских домов чрезвычайно высок. И это тоже напрямую влияет на размер цен на отопление. Поэтому, подчеркиваю: мы разработали ряд энергоэффективных программ, которые помогут уменьшить заоблачные счета, которые получают киевляне", - отметил Киевский городской голова.
Мэр отметил, что в Киеве разработали социально-коммунальный пакет, в который вошли следующие программы: 70/30 — действует для всех домов столицы и включает теплосанацию, замену окон и дверей, утепления стен и т.п; возмещение 30% стоимости госкредитов на энергосбережение; бесплатное установление квартирных счетчиков социально незащищенным гражданам; бесплатная вода: капремонт и строительство бюветов; индивидуальные тепловые пункты; установки счетчиков (в т.ч. украденных); капитальный ремонт систем горячего водоснабжения; ремонт аварийных теплосетей.
Как сообщал УНН, Виталий Кличко поручил эффективнее осваивать расходы на капитальное строительство и ремонт, чтобы обеспечить развитие города.