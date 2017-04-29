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В.Кличко зазнав поразки у поєдинку із Е.Джошуа

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Українець Володимир Кличко і британець Ентоні Джошуа зійшлися на лондонській арені “Уемблі” за титули IBF, WBA Super і IBO в суперважкій ваговій категорії, повідомляє кореспондент УНН.

В.Кличко зазнав поразки у поєдинку із Е.Джошуа

У двох стартових раундах відбувалася розвідка між боксерами. Серед активних дій варто відзначити лише один удар з правої у виконанні українця. На початку третього раунду британець активізувався, але точних ударів у його виконанні було вкрай мало. Наступна трихвилинка ознаменувалася точним правим ударом В.Кличка.

В п’ятому раунді британець створив серію ударів після одного з яких В.Кличко побував в нокдауні, але наш співвітчизник відповів кількома точними ударами. У шостому проміжку бою Е.Джошуа вже сам побував у нокдауні.

В одинадцятому раунді Е.Джошуа поразив українця серією ударів і здобув дострокову перемогу технічним нокаутом.

Примітно, що обидва боксери ставали олімпійськими чемпіонами: В.Кличко в Атланті — 1996, Е.Джошуа — Лондон-2012.

Нагадаємо, що до нинішнього поєдинку В.Кличко 6-го червня проводив двобій із Тайсоном Ф’юрі в статусі чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO і The Ring, поступився за суддівськими записками.

Як повідомлялося раніше, Е.Джошуа заявляв, що збирався завершити бій із українцем перемогою нокаутом.

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