Кличко потерпел поражение в поединке с Е.Джошуа
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Украинец Владимир Кличко и британец Энтони Джошуа сошлись на лондонской арене "Уэмбли" за титулы IBF, WBA Super и IBO в супертяжелом весе, сообщает корреспондент.
В двух стартовых раундах происходила разведка между боксерами. Среди активных действий стоит отметить лишь один удар с правой в исполнении украинском. В начале третьего раунда британец активизировался, но точных ударов в его исполнении было крайне мало. Следующая трехминутка ознаменовалась точным правым ударом Кличко.
В пятом раунде британец создал серию ударов после одного из которых Кличко побывал в нокдауне, но наш соотечественник ответил несколькими точными ударами. В шестом промежутке боя Е.Джошуа уже сам побывал в нокдауне.
В одиннадцатом раунде Е.Джошуа поразил Украинский серией ударов и одержал досрочную победу техническим нокаутом.
Примечательно, что оба боксера становились олимпийскими чемпионами: Кличко в Атланте - 1996, Е.Джошуа - Лондон-2012.
Напомним, что к настоящему поединке Кличко 6 июня проводил поединок с Тайсоном Фьюри в статусе чемпиона WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring, уступил по судейским запискам.
Как сообщалось ранее, Е.Джошуа заявлял, что собирался завершить бой с Украинской победой нокаутом.