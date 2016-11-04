В.Кличко: вказані в е-декларації гроші я передав у користування брату
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Вказані у електронній декларації 8,5 млн євро і 740 тисяч доларів мер Києва Віталій Кличко передав у користування брату Володимиру. Про це мер столиці заявив в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН з посиланням на прес-службу Київського міського голови.
“Усі знають про мої доходи. Я довгий час був у великому спорті, заробив велику кількість грошей. І можу офіційно та відкрито прозвітувати про кожен долар чи євро, який заробив. Вказану у декларації суму я передав у користування брату”, — зазначив В.Кличко.