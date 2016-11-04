В.Кличко: указанные в е-декларации деньги я передал в пользование брату
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Указанные в электронной декларации 8,5 млн евро и 740 тысяч долларов мэр Киева Виталий Кличко передал в пользование брату Владимиру. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского городского головы.
"Все знают о моих доходах. Я долгое время был в большом спорте, заработал большое количество денег. И могу официально и открыто отчитаться о каждом долларе или евро, которые заработал. Указанную в декларации сумму я передал в пользование брату", - отметил В.Кличко.