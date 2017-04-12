В.Кличко передумав проводити реванш із Т.Ф'юрі

“Я програв, але я не відчуваю себе переможеним. Я зробив недостатньо для перемоги. Я цілий рік думав про це, намагався провести бій-реванш, але потім все почало валитися ... Мене це більше не турбує. Реваншу не буде. Я дивлюся вперед. Минуле мене не турбує. Ця людина (Ф’юрі — ред.) знищила сама себе, і у мене не буде можливості знову битися з ним. Це як книга: ви закриваєте книгу, кладете її на полицю і читаєте нову,” — заявив український екс-чемпіон світу.

Варто зауважити, що наступний бій В.Кличка відбудеться із непереможним Ентоні Джошуа 29-го квітня на лондонському стадіоні “Вемблі”. Наживо за боєм, на кону якого стоятимуть титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA Super і IBO, зможуть спостерігати 90 000 глядачів.