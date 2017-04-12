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11 марта, 18:08 • 114862 просмотра

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Кличко передумал проводить реванш с Т.Фьюри

Кличко передумал проводить реванш с Т.Фьюри

Киев  •  УНН

 • 13597 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Украинский боксер, представитель супертяжелого весового дивизиона Владимир Кличко (64 победы при 4 поражениях, 53 КО) рассказал об утрате интереса в проведении реванша против Тайсона Фьюри (25-0, 18 КО) и признал недостаточно проделанной работе в прошлом бою с британцем, информирует УНН со ссылкой на The Telegraph.

"Я проиграл, но я не чувствую себя побежденным. Я сделал недостаточно для победы. Я целый год думал об этом, пытался провести бой-реванш, но потом все начало рушиться ... Меня это больше не беспокоит. Реванша не будет. Я смотрю вперед. Прошлое меня не беспокоит. Этот человек (Фьюри - ред.) Уничтожила сама себя, и у меня не будет возможности снова драться с ним. Это как книга: вы закрываете книгу, кладете ее на полку и читаете новую ", - заявил украинский экс-чемпион мира.

Стоит заметить, что следующий бой Кличко состоится с непобедимым Джошуа 29 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли". Вживую за боем, на кону которого будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, смогут наблюдать 90 000 зрителей.

 

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