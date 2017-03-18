В Києві сьогодні пройдуть періодичні дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Києві сьогодні за прогнозами синоптиків очікуються періодичні дощі, ймовірні прояснення, передає УНН з посиланням на Український гідромецентр.
Вітер сьогодні, за прогнозами синоптиків, повинен бути північно-західним, зі швидкістю 5-12 м/с.
Температура вдень встановиться на рівні +5+8°С тепла вдень, а вночі — 0+3°С тепла, а на околицях до 0-2°С морозу,
Як повідомляв УНН, в Україні внаслідок переміщення атмосферних фронтів у більшості областей пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом.