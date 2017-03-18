В Киеве пройдут периодические дожди

Ветер сегодня, по прогнозам синоптиков, должен быть северо-западным, со скоростью 5-12 м/с.

Температура установится на уровне + 5 + 8 ° С тепла днем, а ночью - 0 + 3 ° С тепла, а на окраинах до 0-2 ° С мороза.

Как сообщал УНН, в Украине в результате перемещения атмосферных фронтов в большинстве областей пройдут дожди, местами с мокрым снегом.