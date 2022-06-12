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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 44761 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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В ході боїв за Сєвєродонецьк загинув вже другий британець

В ході боїв за Сєвєродонецьк загинув вже другий британець

Київ • УНН

 • 209909 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Джордан Гетлі — другий британець, який, як повідомляється, загинув, борючись разом із українськими військами проти російських загарбників в Сєвєродонецьку, пише УНН.

Деталі

У повідомленні на Facebook його батько Дін Гетлі сказав, що його син залишив британську армію в березні і вирушив до України «після ретельного розгляду».

Гетлі повідомив, що його син був убитий у місті Сєверодонецьк на сході України.

За словами батька, українські товариші його сина хвалили «його багатство знань, навички солдата та любов до своєї роботи».

«Він справді був героєм і назавжди залишиться у наших серцях», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

У квітні уряд Великої Британії заявив, що одного громадянина було вбито в Україні, а ще одного вважають зниклим безвісти.

Першим загиблим виявився ветеран збройних сил Скотт Сіблі.

Ще двом британцям загрожує смертна кара після того, як їх було схоплено та засуджено бойовиками "днр".

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