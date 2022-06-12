В ході боїв за Сєвєродонецьк загинув вже другий британець
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Джордан Гетлі — другий британець, який, як повідомляється, загинув, борючись разом із українськими військами проти російських загарбників в Сєвєродонецьку, пише УНН.
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У повідомленні на Facebook його батько Дін Гетлі сказав, що його син залишив британську армію в березні і вирушив до України «після ретельного розгляду».
Гетлі повідомив, що його син був убитий у місті Сєверодонецьк на сході України.
За словами батька, українські товариші його сина хвалили «його багатство знань, навички солдата та любов до своєї роботи».
«Він справді був героєм і назавжди залишиться у наших серцях», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
У квітні уряд Великої Британії заявив, що одного громадянина було вбито в Україні, а ще одного вважають зниклим безвісти.
Першим загиблим виявився ветеран збройних сил Скотт Сіблі.
Ще двом британцям загрожує смертна кара після того, як їх було схоплено та засуджено бойовиками "днр".