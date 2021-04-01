В Херсонській області зафіксовано 221 новий випадок COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 221 новий лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 746 людей. Про це повідомили у пресцентрі Херсонської ОДА, передає УНН.
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"За останню добу проведено 1 246 ПЛР-досліджень, 573 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1 355 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 221 новий лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19, з яких 91 чоловік і 130 жінок. З них 10 дітей та 2 медичних працівники", - йдеться у повідомленні.
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В ОДА додали, що стан хворих задовільний: "171 особа перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 50 осіб".
Зазначається, що за добу померли три людини, вони мали пневмонію та COVID-19. "Також маємо 49 одужань", - додали в ОДА.
"Тож наразі в області 24 738 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:
- 21 270 людей побороли недуг;
- 2 722 людини інфіковані COVID-19;
- 746 людей померли", - резюмували у повідомленні.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 691 737 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 33 246 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.