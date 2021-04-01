В Херсонской области зафиксирован 221 новый случай COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксирован 221 новый лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Всего в области с начала пандемии скончалось 746 человек. Об этом сообщили в пресс-центре Херсонской ОГА, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 1246 ПЦР-исследований, 573 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1355 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксирован 221 новый лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19 с которых 91 человек и 130 женщин. Из них 10 детей и 2 медицинских работника”, — говорится в сообщении.
Детали
В ОГА добавили, что состояние больных удовлетворительное: “171 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 50 человек”.
Отмечается, что за сутки умерли три человека, они имели пневмонию и COVID-19. “Также есть 49 выздоровлений”, — добавили в ОГА.
“Поэтому сейчас в области 24 738 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:
— 21 270 человек победили недуг;
— 2722 человека инфицированы COVID-19;
— 746 человек умерли”, — резюмировали в сообщении.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 691 737 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 33 246 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.