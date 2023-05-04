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В Хартумі відновилися запеклі сутички між суданськими суперниками

В Хартумі відновилися запеклі сутички між суданськими суперниками

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. У четвер вранці відновилися запеклі збройні сутички між суданською армією та воєнізованими формуваннями у кількох районах столиці Хартум. Очевидці повідомили Anadolu, що зіткнення було чути біля президентського палацу та головного командування суданської армії у центрі Хартума, передає УНН.

Деталі

У заяві суданської армії йдеться про те, що її сили зіткнулися з Силами оперативної підтримки (RSF), які намагалися атакувати армійське командування в сусідньому з Хартумом місті Бахрі.

У заяві додано, що армія завдала великих втрат RSF, змусивши їх відступити.

Тим часом, RSF звинуватили суданську армію в сутичках і звинуватили її в порушенні режиму припинення вогню та артилерійських та авіаційних атаках на житлові квартали, які вони назвали «боягузливими».

У вівторок уряд Південного Судану оголосив, що два суперники генерала в Судані — командувач армії Абдель Фаттах аль-Бурхан і командувач воєнізованими формуваннями RSF Мохаммед Хамдан Дагало — домовилися про семиденне припинення вогню, яке починається з четверга.

Згідно з заявами Міністерства охорони здоров'я Судану, з початку зіткнень 15 квітня понад 550 людей було вбито і понад 5000 отримали поранення.

Доповнення

В останні місяці між армією та воєнізованими формуваннями виникли розбіжності щодо інтеграції RSF до збройних сил, що є ключовою умовою перехідної угоди Судану з політичними групами.

У Судані немає чинного уряду з жовтня 2021 року, коли військові відправили у відставку перехідний уряд прем'єр-міністра Абдалли Хамдока та оголосили надзвичайний стан, що політичні сили назвали «переворотом».

Перехідний період у Судані, який розпочався у серпні 2019 року після повалення президента Омара аль-Башира, мав завершитися виборами на початку 2024 року.

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