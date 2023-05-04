В Хартуме возобновились ожесточенные столкновения между суданскими соперниками
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В четверг утром возобновились ожесточенные вооруженные столкновения между суданской армией и военизированными формированиями в нескольких районах столицы Хартум. Очевидцы сообщили Anadolu, что столкновения были слышны возле президентского дворца и главного командования суданской армии в центре Хартума, передает УНН.
Детали
В заявлении суданской армии говорится о том, что её силы столкнулись с Силами оперативной поддержки (RSF), которые пытались атаковать армейское командование в соседнем с Хартумом городе Бахри.
В заявлении добавлено, что армия нанесла большие потери RSF, заставив их отступить.
Тем временем, RSF обвинили суданскую армию в столкновениях и обвинили ее в нарушении режима прекращения огня и артиллерийских и авиационных атаках на жилые кварталы, которые они назвали «трусливыми».
Во вторник правительство Южного Судана объявило, что два соперника генерала в Судане — командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан и командующий военизированными формированиями RSF Мохаммед Хамдан Дагало — договорились о семидневном прекращении огня, которое начинается с четверга.
Согласно заявлениям Министерства здравоохранения Судана, с начала столкновений 15 апреля более 550 человек были убиты и более 5000 получили ранения.
Дополнение
В последние месяцы между армией и военизированными формированиями возникли разногласия по поводу интеграции RSF в вооруженные силы, что является ключевым условием переходного соглашения Судана с политическими группами.
В Судане нет действующего правительства с октября 2021 года, когда военные отправили в отставку переходное правительство премьер-министра Абдаллы Хамдока и объявили чрезвычайное положение, что политические силы назвали «переворотом».
Переходный период в Судане, который начался в августе 2019 года после свержения президента Омара аль-Башира, должен был завершиться выборами в начале 2024 года.