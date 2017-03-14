В.Картер у віці 40 років встановив кілька рекордів НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. 40-річний американський баскетболіст "Мемфіс Гріззліс" Вінс Картер встановив низку ветеранських рекордів, набравши найбільшу кількість очок у матчі НБА проти "Мілуокі Бакс", інформує УНН з посиланням на ESPN.
В.Картер вийшов в стартовому складі "Мемфіса" вперше у нинішньому сезоні і без промахів набрав 24 очки, ставши найрезультативнішим гравцем у складах обох команд.
Ветеран встановив відразу кілька рекордів. Він став першим баскетболістом за 40 років, який не схибив жодного разу за гру. Загалом В.Картер реалізував 8 кидків з гри з 8 (6 триочкових) і обидва штрафних за 22 хвилини (5 підбирань, 2 передачі та 3 перехоплення).
Окрім того, ніхто до В.Картера не реалізовував 5 дальніх кидків у грі в такому віці.
Примітно, що останнім баскетболістом у віці 40+, котрий ставав найкращим снайпером в зустрічі, був Карл Мелоун - 25 квітня 2004 року в матчі плей-офф проти "Х'юстона" важкий форвард набрав 30 очок.
Варто відзначити, що до В.Картера тільки п'ятеро баскетболістів набирали 20 і більше очок, розмінявши п'ятий десяток: К.Мелоун, Джон Стоктон, Майкл Джордан, Карім Абдул-Джаббар і Роберт Періш.
Додамо також, жоден гравець "Мілуокі" не набрав 20 балів, а "Мемфіс" святкував виграш – 113:93.
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