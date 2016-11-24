В Каліфорнії напередодні Дня подяки тисячі водіїв потрапили в затор
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У США на півдні штату Каліфорнія утворився величезний затор напередодні Дня подяки, до якого потрапили тисячі автомобілів, передає УНН з посиланням на ВВС.
Зйомка з вертольота показала тисячі автомобілів на півдні Каліфорнії, які потрапили у величезний затор, що утворився напередодні Дня подяки.
Водії, намагаючись вирватися з міста напередодні родинного свята, що відзначається в третій четвер листопада, створили довжелезний затор на шосе 405 у Лос-Анджелесі.
Також повідомляється, що згідно зі статистикою, напередодні свята близько 50 млн американців проїжджають в середньому по 80 км, щоб скуштувати індичку.