В Каліфорнії напередодні Дня подяки тисячі водіїв потрапили в затор

Зйомка з вертольота показала тисячі автомобілів на півдні Каліфорнії, які потрапили у величезний затор, що утворився напередодні Дня подяки.

Водії, намагаючись вирватися з міста напередодні родинного свята, що відзначається в третій четвер листопада, створили довжелезний затор на шосе 405 у Лос-Анджелесі.

Також повідомляється, що згідно зі статистикою, напередодні свята близько 50 млн американців проїжджають в середньому по 80 км, щоб скуштувати індичку.