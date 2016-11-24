В Калифорнии накануне Дня благодарения тысячи водителей попали в пробку

Съемка с вертолета показала тысячи автомобилей на юге Калифорнии, которые попали в огромную пробку, которая образовалась накануне Дня благодарения.

Водители, пытаясь вырваться из города накануне семейного праздника, который отмечается в третий четверг ноября, создали длинный затор на шоссе 405 в Лос-Анджелесе.

Также сообщается, что согласно статистике, накануне праздника около 50 млн американцев проезжают в среднем по 80 км, чтобы попробовать индейку.