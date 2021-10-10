В Каліфорнії дитячі магазини зобов'язали продавати гендерно-нейтральні товари

Деталі

Відповідний закон ухвалив губернатор-демократ штату Гевін Ньюсом. Його пропонували ЛГБТ-активісти, пояснюючи, що рожеве і блакитне забарвлення товарів змушує дітей відповідати гендерним стереотипам. При цьому магазинам не забороняється продавати рожеві і блакитні дитячі товари - їм потрібно буде організувати окрему гендерно-нейтральну секцію.

"Ми повинні припинити ставити клеймо про те, що прийнятно для певних статей, і просто дозволити дітям залишатися дітьми, - сказав автор закону Еван Лоу. - Я сподіваюся, що цей закон спонукає більше підприємств в Каліфорнії і США уникнути закріплення шкідливих і застарілих стереотипів".

Новий закон стосується лише дитячих іграшок і товарів для догляду за дітьми, які включають засоби гігієни та засоби для прорізування зубів. Дитячий одяг не підпадає під дію нових правил.

При цьому закон діє тільки щодо великих мереж, в магазинах яких зайнято як мінімум 500 співробітників, а невеликі магазини не зобов'язані його виконувати.

Доповнення

В Каліфорнії одностатеві шлюби є законними з 2013 року. Дискримінація за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності повністю заборонена з 2003 року. В освітню програму державних шкіл в штаті в обов'язковому порядку входить історія ЛГБТ-спільноти.

Каліфорнія стала першим штатом США, що узаконив партнерські відносини між одностатевими парами в 1999 році.