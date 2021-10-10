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В Калифорнии детские магазины обязали продавать гендерно-нейтральные товары

В Калифорнии детские магазины обязали продавать гендерно-нейтральные товары

Киев  •  УНН

 • 31078 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Калифорния стала первым штатом США, в котором приняли закон о гендерно-нейтральной продаже детских предметов гигиены и игрушек, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Соответствующий закон принял губернатор-демократ штата Гэвин Ньюсом. Его предлагали ЛГБТ-активисты, объясняя, что розовые и голубые окраски товаров заставляет детей отвечать гендерным стереотипам. При этом магазинам не запрещается продавать розовые и голубые детские товары - им нужно будет организовать отдельную гендерно-нейтральную секцию.

"Мы должны прекратить ставить клеймо о том, что приемлемо для определенных статей, и просто позволить детям оставаться детьми, - сказал автор закона Эван Лоу. - Я надеюсь, что этот закон побудит больше предприятий в Калифорнии и США избегать закрепления вредных и устаревших стереотипов" .

Новый закон касается только детских игрушек и товаров для ухода за детьми, которые включают средства гигиены и средства для прорезывания зубов. Детская одежда не подпадает под действие новых правил.

При этом закон действует только в отношении крупных сетей, в магазинах которых занято как минимум 500 сотрудников, а небольшие магазины не обязаны его выполнять.

Дополнение

В Калифорнии однополые браки являются законными с 2013 года. Дискриминация по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности полностью запрещена с 2003 года. В образовательную программу государственных школ в штате в обязательном порядке входит история ЛГБТ-сообщества.

Калифорния стала первым штатом США, который узаконил партнерские отношения между однополыми парами в 1999 году.

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