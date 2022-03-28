В Ізюмі тривають запеклі бої з окупантами - Синєгубов
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. В Ізюмі на Харківщині тривають запеклі бої з окупантами, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов зранку 28 березня, пише УНН.
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"Запеклі бої з окупантами тривають в Ізюмі", - вказав Синєгубов у Telegram.
"Збройні Сили України на Харківщині по деяких напрямках перейшли в контрнаступ. Мала Рогань повністю знаходиться під контролем наших військ і "зачищена" від окупантів. Так само і Вільхівка. Звільнена від ворога Гусарівка, що біля Балаклії", = додав він.
Деталі
За минулу добу, 27 березня, зі слів голови ОДА, російські окупаційні війська завдали близько 59 артилерійських та мінометних обстріли. "Це райони Салтівки, Олексіївки, П’ятихаток, Чугуїв, Дергачі", - вказав Синєгубов.
Також, з його слів, зафіксовано близько 180 обстрілів противником з РСЗВ, у тому числі з типу "Смерч". "Це заборонені відповідними міжнародними договорами касетні боєприпаси", - підкреслив посадовець.
Доповнення
На Харківщині від рук окупантів загинули 346 цивільних, з них 16 - діти.