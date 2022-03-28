В Изюме продолжаются ожесточенные бои с оккупантами - Синегубов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Изюме в Харьковской области продолжаются ожесточенные бои с оккупантами, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов утром 28 марта, пишет УНН.
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"Ожесточенные бои с оккупантами продолжаются в Изюме", - указал Синегубов в Telegram.
"Вооруженные Силы Украины в Харьковской области по некоторым направлениям перешли в контрнаступление. Малая Рогань полностью находится под контролем наших войск и "зачищена" от оккупантов. Так же и Ольховка. Освобождена от врага Гусаровка, что возле Балаклеи", - добавил он.
Детали
За минувшие сутки, 27 марта, по словам главы ОГА, российские оккупационные войска нанесли около 59 артиллерийских и минометных обстрелов. "Это районы Салтовки, Алексеевки, Пятихаток, Чугуев, Дергачи", - указал Синегубов.
Также, по его словам, зафиксировано около 180 обстрелов противником из РСЗО, в том числе из типа "Смерч". "Это запрещенные соответствующими международными договорами кассетные боеприпасы", - подчеркнул чиновник.
Дополнение
В Харьковской области от рук оккупантов погибли 346 гражданских, из них 16 - дети.