В Ізраїлі заперечили тиск США щодо наземної операції в Газі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Ізраїль сам ухвалюватиме рішення щодо військових планів. Про це заявив член військового кабінету міністр Бенні Ганц, коментуючи повідомлення про те, що Ізраїль піддався американському тиску і відклав наземне вторгнення в Газу. Про це повідомляє Times of Israel, пише УНН.
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"Ми ухвалюємо рішення тільки з огляду на наші власні інтереси", - заявив Ганц журналістам у Тель-Авіві, зазначивши водночас, що Ізраїль високо цінує підтримку, яку надають йому США.
"Тільки ми будемо захищати себе і кожного єврея", - додав він, кажучи, що "небезпека бути знищеним" загрожує не Ізраїлю, "а його ворогам".
"На нас чекають важкі часи", - додав Ганц, говорячи про майбутню війну.
Він також заявив, що уряд працює над поверненням заручників, використовуючи всі можливі способи.
Нагадаємо
The Wall Street Journa повідомляв, що ЦАХАЛ відклав початок наземної операції у секторі Гази до кінця нинішнього тижня через домовленість з США. Сполучені Штати хочуть посилити ППО на Близькому сході, аби уникнути жертв.