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В Израиле отрицают давление США относительно наземной операции в Газе

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. Израиль сам будет принимать решения относительно военных планов. Об этом заявил член военного кабинета министр Бенни Ганц, комментируя сообщения о том, что Израиль поддался американскому давлению и отложил наземное вторжение в Газу. Об этом сообщает Times of Israel, пишет УНН.

В Израиле отрицают давление США относительно наземной операции в Газе

Цитата

"Мы принимаем решения только исходя из наших собственных интересов", - заявил Ганц журналистам в Тель-Авиве, отметив при этом, что Израиль высоко ценит поддержку, которую оказывают ему США.

"Только мы будем защищать себя и каждого еврея", - добавил он, говоря, что "опасность быть уничтоженным" грозит не Израилю, "а его врагам".

"Нас ждут трудные времена", - добавил Ганц, говоря о предстоящей войне.
Он также заявил, что правительство работает над возвращением заложников, используя все возможные способы.

Напомним

The Wall Street Journa сообщал, что ЦАХАЛ отложил начало наземной операции в секторе Газа до конца нынешней недели из-за договоренности с США. Соединенные Штаты хотят усилить ПВО на Ближнем востоке, чтобы избежать жертв.

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