В Івано-Франківську втретє оштрафували нетверезого депутата за кермом
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 16 вересня. УНН. В Івано-Франківську втретє оштрафували нетверезого депутата обласної ради за кермом, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Івано-Франківська.
У четвер 15 вересня на перехресті вулиць Коновальця — Петлюри патрульні звернули увагу на автомобіль Toyota Land Cruiser, водій якого порушив правила — здійснив обгін на перехресті. Поліційські зупинили автомобіль і пояснили водію його порушення.
Патрульні скали на водія постанову за обгін на перехресті. Під час оформлення адмінматеріалів патрульні помітили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння — почервоніння шкіри та порушення мови. Водію запропонували пройти тест на місці, але він відмовився. У наркодиспансері медики засвідчили, що водій перебуває у стані алкогольного сп’яніння.
Патрульні склали на водія адмінпротокол за керування у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, під час перевірки документів патрульні встановили, що водієм виявися депутат обласної ради, на якого вже двічі виносили постанови за порушення ПДР.