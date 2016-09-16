В Івано-Франківську втретє оштрафували нетверезого депутата за кермом

ukru
Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив
09:14 • 24804 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

08:00 • 20397 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 29757 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 43238 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 49065 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 73658 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 83348 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 148409 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 208004 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 194167 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4 м/с
65 %
753 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 25100 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

3 квітня, 02:39 • 21623 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

3 квітня, 02:56 • 22639 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 25522 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 27713 перегляди
Публікації

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

09:14 • 24843 перегляди

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 29387 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 43268 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 502178 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 334444 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

09:11 • 6078 перегляди

Кіноадаптація "Як приборкати дракона 2" отримала дату релізу

08:47 • 8006 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 130880 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 190016 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 132353 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

В Івано-Франківську втретє оштрафували нетверезого депутата за кермом

В Івано-Франківську втретє оштрафували нетверезого депутата за кермом

Київ • УНН

 • 9771 перегляди

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 16 вересня. УНН. В Івано-Франківську втретє оштрафували нетверезого депутата обласної ради за кермом, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Івано-Франківська.

У четвер 15 вересня на перехресті вулиць Коновальця — Петлюри патрульні звернули увагу на автомобіль Toyota Land Cruiser, водій якого порушив правила — здійснив обгін на перехресті. Поліційські зупинили автомобіль і пояснили водію його порушення.

Патрульні скали на водія постанову за обгін на перехресті. Під час оформлення адмінматеріалів патрульні помітили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння — почервоніння шкіри та порушення мови. Водію запропонували пройти тест на місці, але він відмовився. У наркодиспансері медики засвідчили, що водій перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Патрульні склали на водія адмінпротокол за керування у стані алкогольного сп’яніння. Крім того, під час перевірки документів патрульні встановили, що водієм виявися депутат обласної ради, на якого вже двічі виносили постанови за порушення ПДР.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Bitcoin
$83,682.20
Золото
$3,151.69
Tesla
$280.94
Brent
$72.38
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.20
Ethereum
$1,822.73