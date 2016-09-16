В Ивано-Франковске в третий раз оштрафовали нетрезвого депутата за рулем

В четверг 15 сентября на перекрестке улиц Коновальца - Петлюры патрульные обратили внимание на автомобиль Toyota Land Cruiser, водитель которого нарушил правила - совершил обгон на перекрестке. Полицийськи остановили автомобиль и объяснили водителю его нарушение.

Патрульные составили на водителя постановление за обгон на перекрестке. При оформлении админматериалов патрульные заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения - покраснение кожи и нарушение речи. Водителю предложили пройти тест на месте, но он отказался. В наркодиспансере медики засвидетельствовали, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

Патрульные составили на водителя админпротокол за управление в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, во время проверки документов патрульные установили, что водителем оказался депутат областного совета, на которого уже дважды выносили постановления за нарушение ПДД.